Malteški nadbiskup i drugi za pomoć srpskoj i ostaloj deci

Dnevnik pre 57 minuta | Tanjug

VALETA: Malteški nadbiskup Čarls Skikluna, tenor Džozef Kaleha, Fondacija Mimiki i brojne druge javne ličnosti istupili su da pomognu finansijski porodicama iz Srbije i drugih zemalja van EU, kako bi njihova deca mogla da ostanu legalno na Malti sa roditeljima.

Do sada je prikupljeno 20.000 evra u raznim akcijama, prenosi Tajms of Malta. Podseća se da je malteška Agencija zadužena za državljanstvo i boravak poslala odbijenice porodicama koje potiču iz trećih zemalja, a roditelji zarađuju manje od zakonskog minimuma, odnosno najmanje 19.000 evra godišnje, plus 3.800 evra za svako dete. Dvadeset dvoje dece, poreklom iz zemalja koje nisu članica EU, a među kojima je najviše dece iz Srbije, nemaju pravo da više borave na