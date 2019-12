Vučić prihvatio poziv Si đinpinga: Kinezi su nam mnogo pomogli, u aprilu idem u Kinu

Kurir pre 1 sat

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je večeras da prihvata poziv kineskog kolege Si Đipinga da u aprilu poseti Kinu.

Vučić je preneo da je, na današnjem sastanku sa kineskom kompanijom Ziđin, koja je preuzela RTB Bor, od kineske ambasador Čen Bo dobio poziv predsednika Kine da poseti tu zemlju. "Potvrđujem da idem u aprilu u posetu Kini. Podsetio bih vas, ambasadorka, da ću biti mnogo tužan ako ne dođe do posete predsednika Sija Srbiji do kraja iduće godine, kako mi je potvrdio", kazao je on na otvaranju izložbe o infrastrukturnim projektima. Rekao je da se spremao dva dana da na