Denver imao +20, pa jedva dobio Nikse: Dabl-dabl Jokića

Košarkaši Denver Nagetsa upisali su treću pobedu u nizu, pošto su na svom parketu savladali Njujork Nikse sa 111:105.

Ekipu iz Kolorada do 17. trijumfa u sezoni predvodio je Nikola Jokić. Srpski centar je za 36 minuta na parketu upisao dabl-dabl učinak - 25 poena (10/22 iz igre) i 10 skokova, uz 5 asistencija. Needed that one! #MileHighBasketball pic.twitter.com/wkXpNSeiKd Jokića je pratio Vil Barton sa 16 poena i 9 uhvaćenih lopti, dok je Geri Heris imao 15 poena. U redovima Niksa, Markus Moris je zabeležio 22 poena, a Džulijus Rendl 20 poena i 9 skokova. Nagetsi su bili