Mihajlović: Od Beograda do Čačka od srede za jedan sat

Posle trogodišnjih radova, za dva dana biće otvorena kompletna deonica Koridora 11 od Surčina do Obrenovca. Ta deonica je duga 17,6 kilometara, vredna 208 miliona evra, a najznačajniji objekti na ovoj trasi su most preko Save kod Bariča, kao i dve petlje - "Surčin" i "Obrenovac".

Deonica auto-puta od Surčina do Obrenovca biće otvorena za saobraćaj u sredu, nakon čega će se od Beograda do Čačka stizati za jedan sat, rekla je ministarka saobraćaja Zorana Mihajlović. "O tome smo samo mogli da sanjamo do pre nekoliko godina", rekla je Mihajlović za RTS. "To je projekat koji je završen pre roka i smanjićemo gužve koje sada imamo. Sada će biti normalna stvar da do Čačka stižemo za sat vremena", istakla je ministarka. Istovremeno radi se i na