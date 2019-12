Uhapšen osumnjičeni za pokušaj ubistva maloletnika u Nišu

RTV pre 1 sat | Tanjug

NIŠ - Policija u Nišu uhapsila je danas 23-godišnjeg M. Z. iz Niša, zbog sumnje da je počinio krivično delo ubistvo u pokušaju.

On se sumnjiči da je u nedelju nedaleko od Kliničkog centra u stomak ubo 15-godišnjeg mladića koji je tu prosio i naneo mu teške telesne povrede, prenose Niške vesti. Njemu je određeno zadržavanje do 48 sati i on će uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Nišu. Kako se navodi, M.Z. je tinejdžera napao kuhinjskim nožem.