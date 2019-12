Od Surčina do Obrenovca: Ovako izgleda nova deonica auto-puta "Miloš Veliki" (foto, video)

Blic pre 6 minuta | Blic

Deonica auto-puta "Miloš Veliki", od Surčina do Obrenovca, biće otvorena sutra u 11 sati. Deonica je duga 17,6 kilometara i povezaće auto-putem ceo potez od Beograda do Čačka od 120 kilometara. Završetkom i tog dela autoputa "Miloš Veliki" od Beograda do Čačka će moći da se stigne za oko sat vremena. Putovanje deonicom autoputa Surčin-Obrenovac biće besplatno, jer neće biti novih naplatnih rampi. Autoput Miloš Veliki, autoput Surčin Obrenovac