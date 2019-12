Odalović o Srbima na Malti: Pokušavamo da nađemo rešenje

RTS pre 6 sati

Malta je potvrdila svoju odluku da odbija zahteve dvadeset dvoje srpske dece za dobijanje boravišne dozvole. Njihovi roditelji ne ispunjavaju kriterijume minimalnog prihoda, prenelo je sinoć Ministarstvo spoljnih poslova Srbije. Generalni sekretar tog Ministarstva Veljko Odalović kaže za RTS da su u toku aktivnosti na rešavanju problema.

Podnosioci zahteva imaju pravo žalbe, a do donošenja rešenja Odbora za žalbe imigranata, deca će moći da uz privremene dozvole borave na Malti. Generalni sekretar Ministarstv spoljnih poslova Veljko Odalović rekao je, gostujući u Dnevniku RTS-a, da to nije problem koji dotiče samo Srbe na Malti. "To je jedna pooštrena imigraciona politika koju Malta već nekoliko meseci najavljuje. Naš ambasador je već u novembru reagovao, napravio je određene kontakte i ukazao na