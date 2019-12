Milo Đukanović o Zakonu o slobodi veroispovesti: SPC nema 1918.

Večernje novosti pre 3 sata | Novosti Online / V.K.

Milo Đukanović poručio da Zakon o slobodi veroispovesti nije akt kojim se „obnavlja Crnogorska pravoslavna crkva, iako ideja njene obnove ima puno istorijsko utemeljenje, ali to nije predmet zakona“

Predsednik Crne Gore Milo Đukanović se na sednici državnog parlamenta na kome se birao ombdusman, dotakao crkvenih pitanja i spornog Zakona o slobodi veroispovesti koji je podigao tenzije u Crnoj Gori. On je kazao da to nije akt kojim se „obnavlja Crnogorska pravoslavna crkva, iako ideja njene obnove ima puno istorijsko utemeljenje“. Đukanović je rekao da on taj zakon nije predložio pa ga neće ni povlačiti, iako mu je to sugerisano od poslanika Demokratskog fronta.