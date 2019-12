Izglasan opoziv Trampa: Ostaje mu još šansa pred Senatom! Postao 3. u istoriji SAD protiv koga je pokrenut impičment!

Kurir pre 5 minuta

Predstavnički dom američkog Kongresa izglasao je za opoziv Donalda Trampa koji je tako postao treći američki predsednik za 245 istorije SAD koji će se suočiti sa suđenjem u Senatu i potencijalnom smenom sa te funkcije.

Demokrate su u Predstavničkom domu ponovile formalne optužbe protiv Trampa i istakle da je utvrđen predlog opoziva predsednika zgog zloupotrebe položaja (tražio mešanje Ukrajine u izbore 2020. godine u SAD) i opstrukcije Kongresa. For the third time in America's history - the House of Representatives has voted to impeach a president. @realDonaldTrump now faces a trial in the Senate but it's unlikely he will be removed from office. More on his impeachment here