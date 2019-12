Milojević odlazi, Stanković pred promocijom

N1 Info pre 2 sata | Sport Klub

Trener Crvene zvezde Vladan Milojević napustiće ‘crveno-bele’, a njega će izvesno na toj funkciji zameniti Dejan Stanković, nezvanično saznaje Sport Klub.

Milojević ima ugovor do leta 2020. godine, na kraju ove polusezone mu je ponuđen novi, ali će on u četvrtak objaviti da odlazi posle dve i po godine provedene na stadionu “Rajko Mitić”. U tom periodu Zvezda je pod njegovim vođstvom osvojila dve titule, dva puta je od prvog kola kvalifikacija stigla do grupne faze Lige šampiona, prezimela u Evropi u Ligi Evrope, a trenutno ima ubedljivu prednost od 11 bodova u odnosu na drugoplasirani Partizan na čelu Superlige