FMP u finišu do preokreta i pobede protiv Krke

Košarkaši FMP slavili su protiv Krke i do pobede došli u poslednjem minutu meča u Železniku u prvom meču 12. kola.

FMP je do pobede protiv Krke došao u poslednja dva minuta meča u kome je gubio sve od druge deonice. Konačan rezultat meča bio je 84:81. Nakon izjednačene prve četvrtine, Krka je bila bolja u drugoj deonici pa je na odmor otišla sa osam poena prednosti. Uspeo je FMP da nadoknadi svega četiri poena u narednom periodu, ali je Krka održala prednost sve do samog finiša. THE END: @BCFMPpull off a stunning 4th quarter comeback to beat @bckrkain Round 12 opener. #ABALiga