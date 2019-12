FMP ubitačnom serijom sprečio iznenađenje i slomio Krku

Mozzart sport pre 2 sata

Panteri slavili na svom parketu - 84:81

Imao je FMP fantastičnu sezonu do sada, ima šansu da se bori za plej-of, umalo sve to da stavi na kocku protiv Krke, ali je ekipa Vladimira Jovanovića uspela na kraju da serijom od 16-0 prelomi protivnika i dođe do nove pobede. Delovalo je da bi Krka mogla do iznenađenja, ali se to na radost FMP-a nije dogodilo - 84:81. Meč se rešavao u poslednjoj deonici u kojoj je FMP imao više strpljenja i sjajnom serijom od 16-0 da prelomi nezgodnu Krku predvođenu Kouzijem.