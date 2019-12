Vučić: Krajem januara u Beogradu istorijski sastanak mini Šengena

Danas pre 36 minuta | Piše: Beta

U Tirani trilateralni sastanak lidera Zapadnog Balkana Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da je sa premijerima Albanije i Severne Makedonije postgnut dogovor o većoj integraciji organa tri države zaduženih za vanredne situacije i najavio da će naredni sastanak u okviru inicijative „mini Šengen“ biti održan u Beogradu krajem januara 2020. godine.

On je rekao i da će pre kraja godine biti usvojena odluka da se samo sa ličnom kartom može ući na teritoriju bilo koje od država uključenih u mini Šengen. „Sledeći susret održaćemo krajem januara u Beogradu, mislim da će to biti istorijski susret zbog onoga što ćemo završiti do tad“, kazao je Vučić novinarima u Tirani. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Tirani da razgovore o takozvanom Malom Šengenu smatra vizionarskim i da je ta saradnja dobra za sve