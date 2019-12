Devojčica nestala u Nišu

RTS pre 6 sati

U Nišu je prijavljen nestanak dvanaestogodišnje devojčice iz okoline tog grada, koja je na sebi imala belu bluzu, crnu jaknu i crne pantalone, sivi šal, roze patike i ranac. Policija intenzivno traga za njom i poziva sve koji imaju bilo kakvu informaciju da se jave na broj telefona 018/522-982.

Devojčica je visine oko 170 centimetara, crne kose i tamnih očiju, saopštio je MUP. Njoj se od juče, na putu do škole, gubi svaki trag. Devojčica M. K. je iz prigradskog naselja Suvi Do i učenica je šestog razreda Osnovne škole "Zoran Đinđić", javlja dopisnik RTS-a. Majka Aleksandra kaže da je ona izuzetno dete, dobar đak i da nema običaj da nosi telefon sa sobom, iako joj je više puta savetovala do to uradi da bi mogla da pozove ako joj je potrebna pomoć. "Nikad