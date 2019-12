U Hrvatskoj izborna tišina uoči biranja predsednika

RTV pre 1 sat | Tanjug

ZAGREB - Subota i nedelja su dani izborne tišine uoči nedeljnih predsedničkih izbora u Hrvatskoj, na kojima će tri miliona i 855.000 birača odlučivati ko će od 11 kandidata idućih pet godina biti na čelu te države.

Izborna tišina je počela jutros i trajaće do nedelje, do 19 sati, odnosno do zatvaranja birališta. Rekordni broj promatrača, njih više od 24.000, pratiće rad izbornih tela na nedeljnim izborima za predsednika Republike Hrvatske. U prvom krugu predsedničkih izbora kandidati su: aktuelna predsednica Kolinda Grabar Kitarović, kandidat najuticajnije opozicione SDP, Zoran Milanović, nezavisni kandidat, Miroslav Škoro, Neđeljko Babić (HŠČKŠ), Anto Đapić (DESNO),