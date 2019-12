Kolinda, Škoro ili Milanović: Hrvatska danas bira predsednika

Sputnik pre 1 sat

Jutros u sedam sati u Hrvatskoj su počeli izbori, na kojima skoro 3,9 miliona birača odlučuje ko će u narednih pet godina biti predsednik države.

Na izborima učestvuje 11 kandidata, a prema poslednjim anketama, najveću podršku imaju aktuelna predsednica Kolinda Grabar Kitarović, bivši premijer Zoran Milanović i pevač Miroslav Škoro. Biračka mesta biće otvorena do 19 časova, do kada traje i dvodnevna izborna tišina, a prvi rezultati očekuju se već u 20 časova. Hrvatski predsednik bira se većinskim izbornim sistemom, odnosno većinom glasova svih birača koji su izašli na izbore. Ukoliko se to ne dogodi, dva