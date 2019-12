Vučić: Primanja zanatlija će da rastu, dualno obrazovanje donosi siguran posao

N1 Info pre 3 sata | Beta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da zemlje koje su uvele dualno obrazovanje napreduju daleko brže od onih koje to još nisu učinile i dodao da očekuje da u Srbiji primanja zanatlija budu drastično veća nego sada.

"Razmišljao sam da li je to stvar navika ili sistema? Da li je to stvar nečije prirode, pa je neko marljiviji, ili je to oblik društvene svesti koju baštine i religije. Ipak je to stvar sistema i mi Srbi ni u čemu nismo lošiji od drugih, ali samo to treba da sprovedemo", rekao je Vučić na konferenciji "Dualno obrazovanje - znanje za budućnost" u Beogradu. On je naveo da je pre nekoliko godina, kada je pričao o dualnom obrazovanju, "imao 15 dana najteže napade na