Mitropolit Amfilohije ponovo apeluje na poslanike: Prevario se onaj koji misli da je jači od Boga!

Kurir pre 2 sata

Mitropolit crnogorsko primorski ponovo je pozvao poslanike da ne podrže vladin predlog zakona o veroispovesti i poručio da se "prevario onaj ko je mislio da je jači od Boga".

"Svi moćnici koji su ratovali protiv Boga svi su propali i nestali, pa će i ovi savremeni, siroti moćnici", rekao je Amfilohije za podgorički portal Vijesti. On je kazao da se još uvek nada da Skupština neće potvrditi "to bezakonje", jer bi to, kako kaže bio poraz Crne Gore. "Mitropolija će nastaviti da se bori ako Skupština ipak usvoji zakon", rekao je Amfilohije, koji je u utorak sa sveštenstvom služio liturgiju u Sabornom hramu u Podgorici. Glasanje o zakonu bi