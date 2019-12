Sutra oblačno sa kišom, a evo kada stiže sneg

Večernje novosti pre 6 sati | Tanjug

U Srbiji će sutra biti umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom. Padavine će biti slabog intenziteta, a duvaće slab i umeren, na planinama i u Vojvodini povremeno i jak, severozapadni i zapadni vetar. Najniža temperatura kretaće se od -1 do 5 stepeni Celzijusa, a najviša dnevna od 5 do 10 stepeni. I u Beogradu će sutra biti umereno do potpuno oblačno, a povremeno je moguća slaba kiša. Duvaće slab i umeren, zapadni i