Incident na sednici Skupštine Srbije - fizički sukob poslanika Dveri i poslanika vladajuće većine (VIDEO)

Sednica Skupštine Srbije prekinuta je danas nešto posle 13 časova kada su lider Dveri Boško Obradović i poslanik te stranke Ivan Kostić ušli u salu, nakon čega je došlo do fizičkog sukoba sa poslanicima vladajuće većine.

Oni su u Skupštinu ušli sa transparentima "Milo lopove - ne damo ti svetinje" i "Zašto Srbija ćuti".

Obradović je stao ispred stola predsedavajućeg sednici i pitao poslanike da li podržavaju otimanje srpskih svetinja i hapšenje poslanika u Crnoj Gori.

Tada su mu prišli šef poslaničke grupe SNS Aleksandar Martinović i drugi poslanici vladajuće većine i nastalo je koškanje.

Sednica je nastavljena oko 13.30.Obradović(Dveri): Napali me naprednjaci, nisu hteli da se čuje da Vučić sarađuje s Đukanovićem

Predsednik Dveri Boško Obradović izjavio je danas da su na njega i poslanika Dveri Ivana Kostića naprednjaci "nasrnuli" u sali Skupštine Srbije jer nisu želeli da građani u direktnom TV-prenosu čuju da predsednik Srbije Aleksandar "Vučić sarađuje s režimom Mila Đukanovića".

"Oni nisu želeli da građani vide poruke na kojima piše da su Vučić i Đukanović politička braća-blizanci. To ih je najviše zaboleleo i nisu hteli da vide poruku i pitanje zašto Srbija ćuti na dešavanja u Crnoj Gori i otimanje sprskih svetinja i hapšenje", rekao je Obradović novinarima posle incidenta u skupštinskoj sali i pokazao svoj pocepan sako.

Rekao je da su on i Kostić napadnuti jer su pitali poslanike i ministra odbrane Aleksandra Vulina zašto ne sazovu sednicu s koje bi "poslali poruku podrške srpskom narodu u Crnoj Gori" i pitali ih da li podržavaju hapšenje poslanika, sveštenika i pripadnika srpskog naroda u Crnoj Gori.

On je istakao da nije želeo da izazove nikakav incident, već da pozove vladajuću koaliciju da parlament zauzme jedinstven stav prema usvajanju Zakona o slobodi veroispovesti u Crnoj Gori te da je poštp im je postavio nekoliko pitanja na njega nasrnuo Aleksandar Martinović.

Kako je dodao, "ni na kraj pameti mu nije bilo da će neko krenuti da se fizički obračunava" i istakao da su politički performansi poput onog koji su u sali oni izveli, uobičajeni u svetu.

On je kazao da mu je Martinović psovao majku i "pretio da će im se osvetiti" i da će "biti eliminisani".

Obradović je rekao da je skupštinsko obezbeđenje reagovalo prisebno i da je zahvaljujući njima izbegnut veći incident.

Poslanik Dveri Milan Kostić je Aleksandru Martinoviću i svim poslanicima SNS poručio da "Bog nije u sili, nego istini i pravdi".

Martinović (SNS): Reagovao sam na najveću moguću uvredu, Vučić nije isto što i Đukanović

Šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke (SNS), Aleksandar Martinović, izjavio je danas da je tokom današnjeg fizičkog sukoba u Skupštini Srbije "reagovao ne kao političar nego kao čovek".

Rekao je da je reagovao zbog transparenta poslanika Dveri kojim se "izjednačava predsednik Srbije Aleksandar Vučić s (predsednikom Crne Gore) Milom Đukanovićem", što je, po njemu, "najveća moguća uvreda".

"Reagovao sam na način na koji sam reagovao, jer je to moja obaveza kao predsednika poslaničke grupe da se borim protiv fašizma. Postoje situacije kada nemate drugog načina da reagujete nego fizčikom silom", rekao je Martinović novinarima u Skupštini.

Kazao je da iako "neki građani" i Vučić njegovo reagovanje vide kao grešku, on smatra da je "čast države Srbije i institucija važnija od poslaničkog mandata".

On je kazao da "nisu mogli da dozvole da deklarisani fašista po ko zna koji put gazi dostojanstvo Srbije i izvrgava ruglu sve što radi i Skupština i predsednik Srbije".

"Nisam reagovao kao političar, nego kao čovek i tako ću da reagaujem svaki put kada neko misli da je suviše moćan i snažan, a tu snagu pokazuje tako što vređa državu i srpski narod. Ja se nisam rodio kao narodni poslanik, niti mislim da to budem do kraja života, niti da se bavim politikom do kraja života. Čast je važnija od toga i interes države i naroda", rekao je Martinović.

On je kazao da ponašanje Obradovića nema veze sa zaštitom SPC i srpskog naroda u Crnoj Gori, već pokazuje da na vlast žele da se vrate "oni koji su upropastili Srbiju", u čije vreme je Crna Gora proglasila nezavisnost.

"Dragan Đilas, Vuk Jeremić i Boško Obradović rade za Mila Đukanovića i srpske neprijatelje", rekao je Martinović.

On je kazao da "Srbi vrlo dobro znaju da između Vučića i Đukanovića nema nikakve veze".

"Znaju svi Srbi gde god da žive da je Vučić prvi srpski predsednik koji na svakom događaju, bilo to obeležavanje godišnjice 'Bljeska' ili 'Oluje', ili otvaranje novog puta i fabrike, stoje predstavnici srpskog naroda iz Republike Srpske, Hrvatske i Crne Gore. On je prvi srpski predsednik nakon raspada bivše SFRJ kojem je pošlo za rukom da u političkom, duhovnom i kulturnom smislu ujedini ceo srpski narod koji je ostao da živi u republikama nastale raspadom bivše Jugoslavije", rekao je Martinović.

Vukadinović: Martinović taj koji je fizički nasrnuo na poslanikeĐorđe Vukadinović iz poslaničke grupe Pokreta za spas Srbije-Nova Srbija izjavio je da je vinovnik današnjeg fizičkog sukoba u Skupštini Srbije šef poslaničke grupe vladajuće Srpske napredne stranke, Aleksandar Martinović.

Rekaviši da je "jasno" da je Martinović "fizički nasrnuo na poslanike", Vukadinović je rekao da "kada nas ovde, gde se jasno vidi šta ko radi, ubeđuju da je belo crno, kako bi bilo tamo gde to nije tako".

On je kazao da je Obradović transparentima"Milo lopove - ne damo ti svetinje" i "Zašto Srbija ćuti" koje uneo u salu, poručio isto ono što je rekao on, Vukadinović.

"Boško je rekao transparentom, a ja rečima. Reakcija vlasti na Zakon o slobodi veroispovesti u Crnoj Gori je neadekvatna i trebalo je da pošalje ozbiljniju poruku", rekao je Vukadinović.

On je poručio vladajućoj većini da ne koristi olako reči "fašizam, nasilje, puč" jer nekada tako mogu da "prizovu nevolju".

Rekao je da vladajućoj većini smeta "način borbe" lidera Dveri Boška Obradovića, kao što im i smeta i njegov - Vukadinovićev, "način borbe", te da "vlast ne želi opoziciju u Skupštini".

"Sve je farsa, sve je foliraža. Da im je stalo do sabornosti i sloge, učinili bi nešto da pacifikuju i pridobiju Boška i opoziciju u bojkotu", rekao je Vukadinović.

On je rekao i da je predsednica Skupštine Maja Gojković prekršila Poslovnik pošto mu je uskratila pravo na 10 minuta "diskusije o pojedinostima jer "nije želela da se u prenosu čuje šta hoću da kažem".

