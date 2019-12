Solšer uporedio Grinvuda s Ronaldom

N1 Info pre 23 minuta | Saša Ozmo

Menadžer Mančester Junajteda Ole Gunar Solšer pohvalio je mladog Mejsona Grinvuda posle pobede nad Njukaslom 4:1 u 19. kolu Premijer lige.

“Ne mogu da se setim mnogo igrača sa takvom tehnikom, on može jako dobro da igra obema nogama. Kristijano (Ronaldo) može da daje golova levom kao i desnom nogom, to su pravi udarci ka golu, a Mejson može obema nogama i da 'zavrne' loptu, izvanredan je realizator“, kaže Solšer. Grinvud je u trijumfu nad Svrakama postigao gol za 2:1. “Još je mlad i mora još mnogo da nauči, to ga je i svestran, treba da igra glavom kao što Markus Rašford igra. Mislim da nećemo videti