"Potraga za Monikom će trajati dok ne bude pronađena, jedan detalj daje nadu da je živa": Rebić otkrio detalje iz istrage

Večernje novosti pre 18 sati | Novosti online

Direktor policije Vladimir Rebić poručio je da se potraga neće prekinuti dok Monika Karimanović ne bude pronađena

Direktor policije Vladimir Rebić poručio je da se potraga neće prekinuti dok Monika Karimanović ne bude pronađena. - Sigurni smo da je Ninoslav Jovanović oteo Moniku. To nije bilo lako utvrditi, trebalo je određeno vreme. Loše je to što je majka prijavila nestanak devojčice kada je shvatila da nije došla na vreme u školu. Bilo bi nam lakše da smo imali informaciju da se nije pojavila u školu. Nakon toga smo došli do informacije da je određeno motorno vozilo