Preokret Čelsija u Londonu: Glupost golmana Lena koštala Arsenal

Večernje novosti pre 1 sat | Novosti online

Domaći tim je vodio golom Obamejanga, ali su Žoržinjo i Abraham doneli tri boda “plavcima”

Arsenal je bio blizu toga da sa novim menadžerom Mikelom Artetom dođe do pobede u gradskom derbiju protiv Čelsija u 20. kolu Premijer lige, ali su na kraju ostali bez ijednog boda - 1:2 (1:0). Arsenal je od 13. minuta vodio posle gola Obamejanga i velike greške Emersona koji ga je čuvao. Kako je igrao Emerson najbolje govori to što ga je Frenk Lampard zamenio već u 34. minutu i uveo Žoržinja. Imale su “tobdžije” vođstvo sve do 83. minuta. Tada je posle dobro