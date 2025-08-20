Kiprani se slade pafosovom pobedom nad zvezdom: „Arnautović, Krunić i Radonjić su se hvatali za glave!“ lazar Marković ima novi klub: Ono što je najavljivano, sada je i potvrđeno!

Hot sport pre 14 minuta
Kiprani se slade pafosovom pobedom nad zvezdom: „Arnautović, Krunić i Radonjić su se hvatali za glave!“ lazar Marković ima…

David Luiz je takođe proslavio pobedu svojih saigrača! Lokalni portali sa Kipra od sinoć ne prestaju da prate Pafos nakon pobede u Beogradu, a najviše prostora u jutarnjim izveštajima posvetili su reakcijama igrača i atmosferi po povratku ekipe na ostrvo.

Poseban akcenat stavljen je na Davida Luiza, koji je posle utakmice ostavio poruku koja je odmah postala viralna: – Laku noć! Nastavljamo da radimo!!! Ajmo Pafos Na naslovnicama dominiraju senzacionalistički naslovi poput: – Arnautović, Krunić i Radonjić su se hvatali za glave! – uz napomenu da su navijači u Srbiji razočarani, što mediji navode sa dozom euforije. Portal „Protathlima“ podseća da je Pafos prvi tim nakon 21 utakmice koji je uspeo da slavi na stadionu
Otvori na hotsport.rs

Povezane vesti »

Zvezdan Terzić veruje u pobedu: „Uveren sam da smo bolji tim od Pafosa“ lazar Marković ima novi klub: Ono što je najavljivano…

Zvezdan Terzić veruje u pobedu: „Uveren sam da smo bolji tim od Pafosa“ lazar Marković ima novi klub: Ono što je najavljivano, sada je i potvrđeno!

Hot sport pre 14 minuta
Fiba dala svoje predikcije za predstojeći Evrobasket: Srbija šampion – Nikola Jokić MVP! Lazar Marković ima novi klub: Ono što…

Fiba dala svoje predikcije za predstojeći Evrobasket: Srbija šampion – Nikola Jokić MVP! Lazar Marković ima novi klub: Ono što je najavljivano, sada je i potvrđeno!

Hot sport pre 14 minuta
Zvezdin poraz boli još više: Ovo se crveno-belima nije dogodilo skoro celu deceniju! Lazar Marković ima novi klub: Ono što je…

Zvezdin poraz boli još više: Ovo se crveno-belima nije dogodilo skoro celu deceniju! Lazar Marković ima novi klub: Ono što je najavljivano, sada je i potvrđeno!

Hot sport pre 14 minuta
Uspešna noć za nama za srpske tenisere: Hamad Međedović i Miomir Kecmanović u osmini finala Vinston Sejlema! Lazar Marković…

Uspešna noć za nama za srpske tenisere: Hamad Međedović i Miomir Kecmanović u osmini finala Vinston Sejlema! Lazar Marković ima novi klub: Ono što je najavljivano, sada je i potvrđeno!

Hot sport pre 14 minuta
Svetislav Pešić prelomio: Jedan igrač ‘precrtan’ – Mnogi su se iznenadili kada su videli o kome se radi! Lazar Marković ima…

Svetislav Pešić prelomio: Jedan igrač ‘precrtan’ – Mnogi su se iznenadili kada su videli o kome se radi! Lazar Marković ima novi klub: Ono što je najavljivano, sada je i potvrđeno!

Hot sport pre 14 minuta
Spisak je kraći za jedno ime: Bek reprezentacije se vratio u klub i neće putovati na Evrobasket! Lazar Marković ima novi klub…

Spisak je kraći za jedno ime: Bek reprezentacije se vratio u klub i neće putovati na Evrobasket! Lazar Marković ima novi klub: Ono što je najavljivano, sada je i potvrđeno!

Hot sport pre 14 minuta
Epski raspad Cicipasa posle razlaza sa Ivaniševićem, ispao u drugom kolu turnira u SAD

Epski raspad Cicipasa posle razlaza sa Ivaniševićem, ispao u drugom kolu turnira u SAD

Nova pre 34 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalZvezdan TerzićKiparEvrobasketFinskaFIBAMiomir KecmanovićNikola JokićLazar MarkovićHamad Međedović

Sport, najnovije vesti »

Mladi rvač iz Kragujevca osvojio srebro na seniorskom turniru

Mladi rvač iz Kragujevca osvojio srebro na seniorskom turniru

Serbian News Media pre 4 minuta
Kiprani se slade pafosovom pobedom nad zvezdom: „Arnautović, Krunić i Radonjić su se hvatali za glave!“ lazar Marković ima…

Kiprani se slade pafosovom pobedom nad zvezdom: „Arnautović, Krunić i Radonjić su se hvatali za glave!“ lazar Marković ima novi klub: Ono što je najavljivano, sada je i potvrđeno!

Hot sport pre 14 minuta
Zvezdan Terzić veruje u pobedu: „Uveren sam da smo bolji tim od Pafosa“ lazar Marković ima novi klub: Ono što je najavljivano…

Zvezdan Terzić veruje u pobedu: „Uveren sam da smo bolji tim od Pafosa“ lazar Marković ima novi klub: Ono što je najavljivano, sada je i potvrđeno!

Hot sport pre 14 minuta
Fiba dala svoje predikcije za predstojeći Evrobasket: Srbija šampion – Nikola Jokić MVP! Lazar Marković ima novi klub: Ono što…

Fiba dala svoje predikcije za predstojeći Evrobasket: Srbija šampion – Nikola Jokić MVP! Lazar Marković ima novi klub: Ono što je najavljivano, sada je i potvrđeno!

Hot sport pre 14 minuta
Zvezdin poraz boli još više: Ovo se crveno-belima nije dogodilo skoro celu deceniju! Lazar Marković ima novi klub: Ono što je…

Zvezdin poraz boli još više: Ovo se crveno-belima nije dogodilo skoro celu deceniju! Lazar Marković ima novi klub: Ono što je najavljivano, sada je i potvrđeno!

Hot sport pre 14 minuta