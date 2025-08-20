Kiprani se slade pafosovom pobedom nad zvezdom: „Arnautović, Krunić i Radonjić su se hvatali za glave!“ lazar Marković ima novi klub: Ono što je najavljivano, sada je i potvrđeno!

David Luiz je takođe proslavio pobedu svojih saigrača! Lokalni portali sa Kipra od sinoć ne prestaju da prate Pafos nakon pobede u Beogradu, a najviše prostora u jutarnjim izveštajima posvetili su reakcijama igrača i atmosferi po povratku ekipe na ostrvo.

Poseban akcenat stavljen je na Davida Luiza, koji je posle utakmice ostavio poruku koja je odmah postala viralna: – Laku noć! Nastavljamo da radimo!!! Ajmo Pafos Na naslovnicama dominiraju senzacionalistički naslovi poput: – Arnautović, Krunić i Radonjić su se hvatali za glave! – uz napomenu da su navijači u Srbiji razočarani, što mediji navode sa dozom euforije. Portal „Protathlima“ podseća da je Pafos prvi tim nakon 21 utakmice koji je uspeo da slavi na stadionu