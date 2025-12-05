Aplikacija prepoznaje više od 2.000.000 uvreda: Britanski sportisti dobijaju AI zaštitu od onlajn zlostavljanja!

Britanski olimpijci i paraolimpijci od sada imaju pristup novom obliku zaštite od uvreda na internetu, zasnovanom na veštačkoj inteligenciji, nakon što je UK Sport potpisao ugovor vredan više od 300.000 funti za uvođenje specijalizovane aplikacije, preneli su danas britanski mediji.

Reč je o servisu "Social Protect", koji sportistima omogućava da besplatno zaštite svoje naloge tokom celog olimpijskog ciklusa, zaključno sa Igrama u Los Anđelesu 2028. godine, prenosi Bi Bi Si. Direktorka za performanse u UK Sportu, Kejt Bejker, ocenila je da je nivo zlostavljanja kojem su sportisti izloženi "neprihvatljiv" i da ne reagovati "nije opcija". Ovo je prvi ugovor takve vrste u britanskom sportu. Aplikacija koristi AI tehnologiju koja u realnom vremenu