Odložen meč Olimpijakos – Fenerbahče

Danas pre 49 minuta  |  M. L.
Meč 14. kola Evrolige između Olimpijakosa i Fenerbahčea, koji jetrebao da počne u 20.15 časova u Pireju je odložen.

Vremenski uslovi su takvi da je saobraćaj paralisan u celom gradu. Dodatni problem je i što je teren u dvorani u Pireju ponovo poplavljen, baš kao i mnogo puta ranije kada je jaka oluja. – Teški vremenski uslovi koji su pogodili regiju uzrokovali su ozbiljne probleme u Atini, s poplavljenim ulicama, što je uzrokovalo probleme u saobraćaju – navodi portal Sportdog. U narednim satima očekuju se velike količine padavina i to dodatno komplikuje stvar. Olimpijakos i
