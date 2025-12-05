(VIDEO) Gužva iza klupe, navijač krenuo ka igračima Partizana

Željko Obradović je napustio Partizan, predsednik Ostoja Mijaović nije došao na duel sa Bajernom u “Areni”, a igrači crno-belih su dočekani zvižducima pune najveće dvorane na Balkanu.

Meč koji je potpuno drugačiji od drugih, iako je u pitanju “samo” duel 14. kola Evrolige. Na jednom od tajm-auta došlo je i do gužve iza klupe Partizana. Nezadovoljni navijač je „krenuo“ ka košarkašima crno-belih, ali su ga prisutni odmah sprečili da dođe do bilo kakve veće neprijatnosti ili fizičkog kontakta. U nastavku vesti pogledajte kako je sve izgledalo.