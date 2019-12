Kim poziva na "pozitivne mere" zaštite Severne Koreje

Blic pre 13 sati | Srna

Severnokorejski lider Kim Džong Un pozvao je članove centralnog komiteta Radničke partije da preduzmu "pozitivne i ofanzivne mere" kako bi se osigurali suverenitet i bezbednost države.

On je to rekao tokom zasedanja lidera stranke u Pjongjangu koje se održalo tokom vikenda. Njegov komentar usledio je usred zabrinutosti da bi Severna Koreja mogla da prekine pregovore o denuklearizaciji sa SAD i ponovo počne da testira oružje. Kim je tokom sastanka sveobuhvatno i anatomski analizirao probleme nastale u naporima da se obnovi nestabilna ekonomija severa i predstavio zadatke za "hitno ispravljanje teške situacije velikih industrijskih sektora". On je