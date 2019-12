Pucnjava u Teksasu: Dve osobe ubijene, jedna teško ranjena u crkvi u gradiću Vajt Setlment

Blic pre 2 sata | Srna

Najmanje dve osobe poginule su u pucnjavi u crkvi u gradiću Vajt Setlment, u američkoj saveznoj državi Teksas. Do pucnjave je došlo u crkvi Vest Frivej, a jedna osoba zadobila je teške povrede i u kritičnom je stanju. Jedna osoba poginula je na licu mesta, dok je druga umrla na putu do bolnice, javila je mreža "Dalas njuz". Portparol vatrogasaca Majk Drivdal rekao je da je osumnjičeni napadač jedan od ovo troje ljudi. On je dodao da je policija na licu mesta i da