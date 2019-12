Mojes preuzeo Vest Hem: Ponosan sam što sam se vratio, jedva čekam da počnem sa radom

Večernje novosti pre 4 sata | Beta

Najvažnije je da vidim šta mogu da uradim, šta da unapredim. Verujem da je ova ekipa igrača bolja od one koju sam imao u prvom mandatu - rekao je Mojes

Škotski trener Dejvid Mojes imenovan je večeras za novog trenera fudbalskog kluba Vest Hem. Mojes je potpisao ugovor na 18 meseci, saopštio je londonski klub. On će predvoditi ekipu u utakmici protiv Bornmuta, 1. januara u Londonu. To je drugi put da je Mojes trener Vest Hema, koji je predvodio od novembra 2017. do maja 2018. godine. - Sjajno je vratiti se kući. Nedostajao mi je klub, jedva čekam da počnem. Ponosan sam što sam se vratio. Najvažnije je da vidim šta