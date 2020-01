Blic pre 4 sata | Tanjug

U Savetu bezbednosti UN od danas je pet novih nestalnih članica - Estonija, Niger, Tunis, Vijetnam i Sveti Vinsent i Grenadini. Mandat će im trajati dve godine odnosno do kraja decembra 2021. Pored njih, u SB UN do kraja ove godine biće Belgija, Nemačka, Dominikanska Republika, Indonezija i Južnoafrička Republika. Pored 10 nestalnih članica, Savet bezbednosti ima i pet stalnih, a to su Kina, Rusija, Francuska, SAD, Velika Britanija.