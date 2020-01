MUP pozvao vlasnike da obiđu vikendice, iako se sumnja da je otmičar naoružan

N1 Info pre 1 sat | Milan Stojanović

Petnaesti je dan potrage za višestrukim otmičarem maloletnica Ninoslavom Jovanovićem iz okoline Niša. Strah za život otete Monike, zamenila je panika da Jovanović ne otme novu žrtvu. Ono što je javnost dodatno zbunilo je to što je, bez obzira na mogućnost da poseduje oružje, policija pozvala vlasnike nekretnina u okolnim selima da ih obiđu kako bi proverili da li je u njima sve u redu.

Izvor: N1 Potraga za otmičarem dvanaestogodišnjakinje iz Niša, koja se peti dan oporavlja u Kliničkom centru, koncentrisana je i dalje na područje oko sela odakle je otmičar, i susednog - Pasjače, gde je Moniku pronašao vlasnik obijene kuće, a tek onda policija. I to, kako kaže: "Za jedno 10 do 15 minuta. Došao čovek. Prvi je on došao, a onda je došla i policija, Žandarmerija", kazao je Emil Živić, vlasnik kuće u Pasjači. "Patrola je došla za dva-tri minuta, nisam