Dodik: Došlo vreme za istinu o Srebrenici! Alija je tražio Klintonu bombardovanje Srba i to je i dobio!

Kurir pre 1 sat

Srpski član Predsedništva BiH Milorad Dodik izjavio je danas da dokumenti britanske vlade o Srebrenici sa kojih je skinuta oznaka tajnosti, pokazuju ispravnost politike Republike Srpske da se konačno utvrdi prava istina o dešavanjima u Srebrenici u julu 1995. godine.

"Sve vreme to pričamo. Alija Izetbegović je tada od Bila Klintona tražio da se bombarduju srpski položaji. Predsednik SAD mu je poručio da može, ali da mu treba alibi, odnosno najmanje 5.000 žrtava", rekao je Dodik za RTRS. On je naveo da je istina da se "u Srebrenici desio zločin, ali ne samo nad Bošnjacima, već i Srbima". "Mislim da je konačno došlo vreme, zbog same istine, koja mora biti objektivizovana, da konačno mirne glave utvrdimo šta se desilo u leto 1995.