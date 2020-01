"Gorak ukus u ustima": Andrea Trinkijeri uprkos pobedi smatra da je ponašanje njegovih igrača kriminalno

Blic sport pre 3 sata | B92

Košarkaši Partizana počeli su novu godinu trijumfom nad Mornarom, a trener crno-belih Andrea Trinkijeri rekao je da je njegov tim zaslužio pobedu protiv Barana.

On je istakao i da postoje još mnoge stvari koje moraju da poprave u svojoj igri. - Dve utakmice u jednoj, prvo poluvreme smo igrali dobru odbranu, bili smo fokusirani i radili posao kako treba. Nekoliko naših loših odluka je dovelo do toga da se naša prednost smanji. Igrali smo se vatrom u drugom poluvremenu, bilo je gusto u završnici, ali smo zaslužili da dobijemo ovu utakmicu - rekao je Trinkijeri. On je rekao i da njegovi igrači ne smeju da se opuštaju i da je