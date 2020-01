U Hrvatskoj do podneva glasalo 120.000 birača više nego u prvom krugu

Dnevnik pre 3 sata | Tanjug

ZAGREB: U Hrvatskoj je prepodne svoje pravo na izborima za predsednika države iskoristilo 120.000 birača više nego pre 14 dana, objavila je u podne Državna izborna komisija te zemlje (DIP).

Do 12 sati glasalo je 18,87 odsto birača, a pre dve nedelje 15,75 odsto, odnosno 552.000 birača. Iako je nedeljna izlaznost dobra, manja je od one pre pet godina kada je na drugi krug izbora izmeđui kandidata Kolinde Grabar Kitarović i Iva Josipovića do tog vremena izašlo 100.000 birača više nego ove nedelje. Najveći odaziv zabeležen je u Varaždinskoj, Karlovačkoj i Krapinsko zagorskoj županiji, najslabiji u Virovitičko-podravskoj, Brodsko-posavskoj i Vukovarsko-