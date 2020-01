Do 16.30 glasalo više od 1,5 miliona birača u Hrvatskoj

Politika pre 54 minuta

ZAGREB - Na izbore za hrvatskog predsednika do danas posle podne izašlo je više od 1,5 miliona birača, odnosno 43,52 odsto, objavila je Državna izborna komisija. Ta je izlaznost bolja od one u prvom izbornom krugu, ali lošija od one na predsedničkim izborima pre pet godina, prenosi Tanjug. U odnosu na prvi izborni krug, ove je nedelje do 16.30 glasalo 190.000 birača više, ali i 170.000 manje u odnosu na drugi krug izbora pre pet godina, prenosi Hina.