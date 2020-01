Filmska akcija u kaluđerici na Božić: Pohapšeni otmičari! Nenada mučili u kući u naselju Leštane, evo kako im je umakao

Kurir pre 2 sata

BEOGRAD - Policija je u Beogradu na Božić uhapsila Luku P. (20), Kristijana M. i maloletnog F.M. (17) zbog sumnje da su na Badnji dan oteli 21-godipšnjeg Nenada A. i naneli mu lake povrede.

On je otet jer je navodno maloletniku odumnjičenom za otmicu bio dužan 500 evra a drugom otmičaru navodno oko 250 evra zbog navodnog oštećenja ručnog sata. On je otet na Bežanijskoj kosi i odveden u kuću u naselju Leštane gde su ga osumnjičeni maltretirali i povredili nožem. On je uspeo da iz kuće pobegne na Božić posle čega je zatražio pomoć u obližnjoj kući čiji su stanari odmah pozvali policiju. Brzom akcijom policije iz Kaluđerice osumnjičeni su pohapšeni a