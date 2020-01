Razmiljam kako da odgovorimo Iranu! Tramp na konferenciji povodom raketiranja američkih baza: Na sreću niko nije poginuo

Kurir pre 27 minuta

Američki predsednik Donald Tramp rekao je da američki narod treba da bude srećan jer niko od Amerikanaca nije poginuo u napadu. Govoreći o napadu rekao je da i dalje razmišlja o tome kakao će SAD da odgovore na ovaj napad.

"Prošle nedelje smo preduzeli važnu odluku da eliminšemo jednog od najvećih svetskih terorista Kasema Sulejmanija. On je trenirao teroriste uključujući i Hezbolah i ubio brojne američke vojnike. On je naredio napad na baze sa američkim vojnicima i američku ambasadu. On je nedavno planirao nove napade na američke mete, ali smo ga mi eliminisali. Njegovom eliminacijom smo uklonili veliku pretnju", rekao je Tramp. Američki predsednik je rekao da će uvesti snažne i