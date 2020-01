Oteo torbicu od 84-godišnjeg muškarca

RTV pre 3 sata | Tanjug

ŠABAC - Policija u Šapcu uhapsila je A. N. (50) iz Loznice zbog sumnje da je izvršio razbojništvo.

Sumnja se da je on 6. januara ove godine u hodniku jedne zgrade u Loznici napao osamdesetčetvorogodišnjeg muškarca i od njega oteo torbicu sa novcem. Policija ga je ubrzo identifikovala i uhapsila, saopštio je MUP. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on je, uz krivičnu prijavu, priveden nadležnom tužilaštvu. Sudija za prethodni postupak odredio mu je pritvor do 30 dana.