Sarkozi pred Sudom 5. oktobra

Blic pre 2 sata | Srna

Sudski proces protiv bivšeg francuskog predsednika Nikole Sarkozija počeće 5. oktobra prema optužbama za korupciju.

Sud u Parizu saopštio je danas da će proces protiv Sarkozija trajati do 22. oktobra. Reč je o prvom suđenju od nekoliko istraga o korupciji protiv Sarkozija koji je bio predsednik Francuske od 2007. godine do 2012. godine Sarkozi (64) optužen je da je 2014. godine pokušao da preko svog advokata Tijerija Ercoga dođe do poverljive informacije od sudije Žilbera Azibera o drugom slučaju koji je vođen protiv njega. Zauzvrat, sudiji je, navodno ponuđena pomoć za