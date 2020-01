Jokić: Luka je napadački broj 1 u NBA

N1 Info pre 2 sata | Igor Jagličić

Nikola Jokić, as Denvera, bio je „meč-viner” u meču protiv Dalasa, a posle meča je odgovarao na razna pitanja domaćih novinara, koje je mahom zanimalo njegovo mišljenje o igri Slovenca Luke Dončića.

„Možda vam je sve to izgledalo kao neka naša međusobna razmena koševa, ali mi smo igrali za svoje timove, za pobedu”, rekao je Jokić na temu „pozorišne predstave” koju su navodno odigrali on i Luka Dončić. „Luka igra na zaista visokom nivou. Njegova sposobnost da utiče na saigrače u igri je neverovatna, to je ludo. Zato i jeste napadački broj jedan u ligi”. Poslednje poene na meču postigao je upravo srpski as, koji je u situaciji jedan na jedan bio snažniji i