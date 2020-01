Jokić o Dončiću: Neverovatno je koliko on može!

Hot sport pre 52 minuta | Darko Noveski

Denver je sinoć pobedio Dalas na jednu loptu, a tu loptu kroz obruč probacio je Nikola Jokić, poenima 7,6 sekundi pre kraja.

Posle meča srpski centar govorio je o čudu od deteta iz Dalasa – Luki Dončiću. – – Neverovatno je koliko on može da utiče na svoje saigrače. Zato je najbolji napadač u ligi. Možda je to izgledalo kao naša razmena, ali je svako od nas igrao samo za svoj tim – rekao je Nikola Jokić. On se osvrnuo i na koš kojim je doneo pobedu Denveru. – Video sam da imam mis-meč, želeo sam da dobijem loptu i da probam da pogodim. Promašio sam nekoliko lakih šuteva, želeo sam da