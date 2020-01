Ovako je oboren ukrajinski avion: Njujork tajms objavio snimak eksplozije na letelici (video)

Večernje novosti pre 35 minuta | Novosti online

Ukrajinski avion koji se u utorak srušio iznad Teherana u Iranu oborila je raketa, izjavili su za Njuzvik izvori iz Pentagona

Američke novine Njujork tajms objavile su kako su došle do video-zapisa u kojem se vidi trenutak kada je ukrajinski avion pogođen blizu aerodroma u Teheranu. Na snimku koji je objavio Njujork tajms vidi se kako dolazi do manje eksplozije u trenutku kada je raketa pogodila avion, ali da on nije eksplodirao, već je nastavio s letom sledećih nekoliko minuta i okrenuo se prema aerodromu. Na putu prema aerodromu, avion je eksplodirao i srušio se, pokazali su drugi