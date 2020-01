Istražuje se sedam mogućih uzoraka pada ukrajinskog aviona u Iranu

Danas pre 8 sati | Piše: FoNet

Sekreter Nacionalnog bezbednosnog komiteta Ukrajine Oleksej Danilov izjavio je danas da se istražuje sedam mogućih uzoraka pada ukrajinskog aviona u Iranu, kada je poginulo svih 176 putnika i članova posade.

U izjavi za švedsku televiziju TV4 on nije naveo koji se sve uzroci razmatraju, ali je istakao da se ukrajinski stručnjaci nalaze na mestu pada aviona u blizini Teherana. „Za sada smo veoma zadovoljni saradnjom sa iranskim institucijama i nadamo se da će tako biti i dalje. Sada je to teška, militarizovana teritorija, ali se nadamo da ćemo nastaviti da sarađujemo kao do sada, bez problema“, rekao je Danilov, prenosi AP. Prema njegovim rečima, u Iran je iz Ukrajine