Kosta Gavras predstavlja novi film na Festu

Po knjizi Janisa Varufakisa Nakon više od pedeset godina karijere, kultni reditelj Kosta Gavras prvi put je snimio film u rodnoj Grčkoj, na maternjem jeziku.

Film „Adults in the room“, premijerno prikazan u Veneciji, Gavras će promovisati na 48. FEST-u zajedno sa glavnim glumcem Kristosom Lulisom. Tokom Gavrasove posete Beogradu biće mu uručeno i FEST-ovo priznanje – Beogradski pobednik za izuzetan doprinos filmskoj umetnosti. Film „Adults in the room“ zasnovan je na knjizi bivšeg grčkog ministra finansija, Janisa Varufakisa, i prikazuje dešavanja vezana za veliku finansijsku krizu koja je potresla Grčku 2015. Gavras