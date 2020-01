Stojčić: Krajnji rok za završetak radova u Karađorđevoj ulici je 31. januar

Danas pre 10 sati | Piše: FoNet

Krajnji rok za završetak radova na rekonstrukciji Karađorđeve ulice je 31. januar, izjavio je danas glavni gradski urbanista Marko Stojčić, preneo je gradski Sekretarijat za informisanje.

On je istakao da su završeni svi, veioma obimni, infrastukturni radovi. „Radovi su obuhvatili pet do šest metara ispod kote kolovoza. Zamenjena je sva instalacija i sada se obavlja završni deo posla popločavanjem trotoara. To je najsporniji deo posla, jer otežava funkcionisanje građana koji žive u ovom delu grada“, rekao je Stojčić. Zahvalivši građanima na stpljenju, podvukao je da je „izvođaču radova naloženo da ti radovi moraju da budu gotovi do kraja januara,