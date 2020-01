Evroliga: U Moskvi kao da su bacali ‘medicinke’, 115 koševa u pobedi CSKA nad Realom (video)

Hot sport pre 1 sat | Darko Noveski

U velikom derbiju 19. kola Evrolige, CSKA je u Moskvi pobedio Real Madrid, dok je Valensija nedaleko odatle pobedila Himki.

Veliki derbi Evrolige odigran je u Moskvi gde je CSKA dočekao Real iz Madrida. Bila je ovo možda i najneefikasnija utakmica ove sezone u ‘elitnom’ takmičenju. Za 40 minuta palo je svega 115 koševa, ‘armejci’ su slavili sa 60:55. Real je u prvom poluvremenu vodio i sa do deset koševa prednosti, ali je CSKA u trećoj deonici stigao do preokreta i kasnije zadržao vođstvo do pobede. Kod Moskovljana je Džejms ubacio 19 poena, dok je Hilard dodao 14 koševa. Kod Reala je