Uroš Luković najbolji u 15. kolu

Košarkaš Mornara iz Bara Uroš Luković proglašen je za najkorisnijeg igrača (MVP) 15. kola ABA lige.

Košarkaš Mornara iz Bara Uroš Luković proglašen je za najkorisnijeg igrača (MVP) 15. kola ABA lige. Luković je u subotu predvodio Mornar do pobede protiv Primorske 99:84 sa 16 poena, šest skokova, tri asistencije i jednom ukradenom loptom. On je taj učinak ostvario za 22 minuta, uz indeks korisnosti 31. To je najveći indeks korisnosti u utakmicama 15. kola ABA lige, navodi se u saopštenju na sajtu regionalnog takmičenja. U utakmicama 15. kola po broju poena istakao