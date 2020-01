Uhapšene 22 osobe osumnjičene za podvođenje i prostituciju

N1 Info pre 25 minuta | N1 Beograd

Tužilaštvo za organizovani kriminal saopštilo je da su, nakon višemesečnog predistražnog postupka sprovedenog u saradnji sa Službom za borbu protiv organizovanog kriminala MUP-a Srbije, lišene slobode 22 osobe. One se terete za posredovanje u vršenju prostitucije.

Kako se navodi, reč je o pripadnicima dve organizovane kriminalne grupe, i to jedne koju je sačinjavalo 16 lica – T.D, G.Š, M.S, P.D, M.J, J.Z, R.N, S.N, Lj.P, K.D. i V.R. Među privedenima je i jedan policijski službenik zaposlen u PO za Grad Beograd, dok su dva lica u bekstvu. Drugu grupu činilo je osam lica i to: M.T, V.Đ, V.P, T.J, S.N, M.R, S.D. i T.H. Naime, postoje osnovi sumnje da su se ove kriminalne grupe u periodu od marta do kraja novembra 2019. godine,