Hapšenja u Iranu zbog obaranja aviona, Rohani traži kazne

RTS pre 6 sati

Iran će kazniti sve odgovorne za nenamerno obaranje ukrajinskog putničkog aviona, poručio je iranski predsednik Hasan Rohani, dodajući da će biti sprovedena temeljna istraga o tom "tragičnom događaju".

U međuvremenu, portparol iranskog pravosuđa Golamhosein Esmail saopštio je da su "neke osobe" uhapšene zbog uloge u obaranju aviona, ne navodeći detalje. Rohani je obaranje aviona nazvao "neoprostivom greškom", ocenivši da ne može samo jedna osoba da bude odgovorna za tu nesreću, prenosi Rojters. "To što su iranske oružane snage priznale svoju grešku je dobar prvi korak. Treba da uverimo ljude da se to neće ponoviti", rekao je Rohani. On je dodao da je njegova